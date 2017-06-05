Донецкие (ДНР) хоккеисты стали победителями «Олимпийские надежды» в Сочи

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В городе Сочи прошел Детский хоккейный турнир «Олимпийские надежды» для спортсменов 2006 и 2007 годов рождения, в котором приняли участие юные хоккеисты из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В соревнованиях приняли участие пять команд: «Русь» (Москва, РФ), «Сочинские дельфины» (Сочи, РФ), «Эрзи» (Назрань, РФ), «Донецк-1» (Донецк, ДНР), «Донецк-2» (Донецк, ДНР).

Благодаря уверенной игре на протяжении всего турнира, в финале встретились две донецкие команды. «Старшие ребята сумели разгромить земляков и выиграли решающую встречу со счетом 11:2», – рассказали в профильном министерстве.

Таким образом, по итогам Детского хоккейного турнира «Олимпийские надежды» первое место получила команда «Донецк-1», «серебро» досталось команде «Донецк-2», а обладателем бронзовой награды стала московская команда «Русь».

Кроме того, два спортсмена из Донецкой Народной Республики были признаны лучшими игроками турнира: бомбардир Артем Попов («Донецк-1») и нападающий Богдан Нестеров («Донецк-2»).

Источник: Совет Министров ДНР