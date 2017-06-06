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/Спорт и туризм/

В Новороссийске пройдёт первый в городе турнир по флаг-футболу!

В Новороссийске пройдёт первый в городе по флаг-футболу! На поле выйдет юниорский состав команды по американскому футболу «Новороссийские адмиралы».

Флаг футбол — это версия Американского или Канадского футбола где основные правила очень похожи на правила обычного Американского футбола. Но вместо того, чтобы сбить игрока в Флаг футболе обороняющаяся команда должна сорвать флаг или ленточку («обесфлажить») с игрока владеющего мячом.

Ждём всех в эту субботу (10 июня) в 10:00 на поле в Гайдуке (Стадионная, 1)

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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