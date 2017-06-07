Лучшие моменты гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростове

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Впервые главный приз гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» отправился за пределы Ростовской области.

Победителем единственного в России тракторного турнира «Бизон-Трек-Шоу» впервые за 15-летнюю историю соревнований не стал представитель Ростовской области. Донские аграрии проиграли фермеру из Ставропольского края.

Обещание сделать спортивную трассу юбилейных тракторных состязаний максимально экстремальной организаторы сдержали. Механизаторов и их технику проверяли на прочность огнем, водой, скоростными участками. В первых же этапах с дистанции сошли 5 тракторов. Были перевороты, подломленные колеса и заглохший от перегрузки двигатель. Трактористы выбирались из кабин, лежащих на земле машин, приветствовали зрителей, словно извиняясь за досадную оплошность. Их технику эвакуировали и гонка продолжалась снова. Причем зачастую трассу покидали опытные гонщики из числа фаворитов.

Сложные испытания уравняли шансы новичков и маститых трактористов. Увеличена общая протяженность трассы до 15 км и отдельных ее этапов до 2,5 км. Вместо двух кругов – три, да еще с дилеммой выбора их очередности. Наряду с привычными парными заездами были старты по трое и четверо. А еще поединки с вращающимися бетонными грузами-катками, затрудняющими управление машиной.

Тракторная битва проходила под палящим солнцем на глазах у 40 тысяч зрителей. К финальным этапам пришли четверо лучших гонщиков. В борьбе за третье место у ветерана Мелкона Хочкияна «бронзу» отнял Петр Выдренко, уверенно выиграв в двух заездах.

За первое и второе место сразились фаворит гонок Али Ахметов, двукратный чемпион Бизон-Трек-Шоу (2015, 2016) и спортсмен Юрий Архипцев. 1,3 км заезды по 2 круга со сменой дорожек. Чтобы победить, нужно дважды прийти к финишу первым. Для усложнения задачи одно из водных препятствий обильно сдобрили пеной.

- Очень тяжелая победа, соперники сложные, а трасса интересная, - отметил Юрий Архипцев. - Я в седьмой раз выступаю и никогда не пробивался в тройку призёров. Однажды только пятым приходил. А сегодня – такой успех! Зимой особо делать нечего, вот я и тренируюсь по сугробам. Каждый год что-то новое привношу в трактор. И он меня не подвёл!

Лучшим трем гонщикам подарили тракторы, за четвертое место вручена борона.

Ранее Муниципальная новостная лента сообщала, что на «Бизон-Трек-Шоу» в Ростове будет развёрнут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту в войсках Южного военного округа. Кроме того для зрителей и участников конкурса механизаторов военные обещали развернуть полевые кухни с солдатской кашей.