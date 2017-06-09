Открыт Центр выдачи паспортов болельщика FAN ID в Калининграде

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что в Калининграде открылся Центр выдачи паспортов болельщика Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Калининград стал шестым городом, в котором функционируют такие центры. Ранее они заработали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Краснодаре.

Паспорт болельщика, или FAN ID — документ, который необходимо получить каждому болельщику после приобретения билета на матч. Чтобы получить паспорт болельщика, необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или пройти процедуру регистрации в соответствующем центре. Наличие паспорта болельщика и входного билета на матч гарантирует зрителю быстрый проход на стадион.

«С 7 июня 2017 года паспорт болельщика также дает иностранным гражданам и лицам без гражданства право въехать в Россию без оформления визы. Выехать из страны необходимо в течение десяти дней после окончания турнира. Паспорта болельщиков заказали уже более 220 тысяч человек из 100 стран мира», — сообщил заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

После получения паспорта болельщики могут спланировать передвижение по РФ с учетом бесплатных маршрутов, которые предусмотрены для посетителей футбольных матчей. Подробная информация размещена на сайтеtickets.transport2018.com.

Для иностранных болельщиков в некоторых воздушных, автомобильных и морских пунктах пропуска организуется техническая поддержка: в Москве (международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (международный аэропорт Пулково, морской порт «Пассажирский порт Санкт-Петербург»), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань); в Ленинградской и Псковской областях (многосторонние автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Ивангород и международный автомобильный пункт пропуска Бурачки соответственно).

Паспорт болельщика — часть системы идентификации болельщиков. Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы является Минкомсвязь России. В проекте также принимают участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ. Выдача паспортов болельщика началась 1 февраля текущего года.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций