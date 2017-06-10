Женская гандбольная сборная России обыграла Польшу в отборе на ЧМ-2017

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Российская женская сборная по гандболу переиграла команду Польши в первом стыковом матче квалификации чемпионата мира — 2017.

Встреча, прошедшая в Астрахани, закончилась со счетом 31:20 в пользу подопечных Евгения Трефилова.

9 мячей в составе сборной России забила Дарья Самохина, 7 раз отличилась Дарья Дмитриева.

Ответный матч пройдет 15 июня в польском Кошалине. На ЧМ, который пройдет в Германии с 1 по 17 декабря, пройдет та команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч.

Источник: Юга.ру