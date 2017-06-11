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/Спорт и туризм/

Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 вышла в финал этапа европейского Гран-при, который проходит в польском Лодзи.

В четвертьфинале российская сборная обыграла команду Грузии со счетом 19:14. В полуфинале подопечные Андрея Сорокина встретились с командой Ирландии, матч завершился победой россиян со счетом 26:19.

Соперником россиян по финалу станет сборная Испании, одолевшая в полуфинале команду Уэльса. Решающий матч пройдет 11 июня в 18:18.

На групповом этапе россияне уступили сборной Уэльса, но оказались сильнее соперников из Италии и Англии.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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