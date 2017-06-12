В Краснодарском крае завершились российский этап Чемпионата мира и этап Чемпионата Европы по мотокроссу

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Соревнования прошли на трассе спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсинском районе.

За призы в четырех зачетных классах (МХGP, MX2, EMX250, EMX300,) боролись более 100 профессиональных райдеров из 25 стран.

Первыми награды получили спортсмены, выступающие в Чемпионате Европы. Лидером общего зачета по итогам пяти этапов EMX250 стал итальянец Морган Лесиардо.

В общем зачете европейского первенства EMX 300 первым признан Бред Андерсон из Великобритании.

Победителем по итогам десяти этапов российского этапа Чемпионата мира в классе мотоциклов MX2 назван латвийский гонщик Паульс Йонас, в классе мотоциклов MXGP – итальянский пилот Антонио Кайроли.

Российский спортсмен Евгений Бобрышев показал двенадцатый результат. После десяти этапов мирового Гран-При по мотокроссу он занимает восьмое место.

Трасса, на которой прошли соревнования, является одной из лучших в России. Ее протяженность составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте – 10 метров. Перепад высот достигает 40 метров. Трек отвечает последним мировым стандартам и строгим техническим требованиям.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края