/Спорт и туризм/
Кубанцы завоевали награды на Европейских играх молодежи по бочча
Соревнования среди спортсменов с ДЦП завершились в чешском городе Брно.
В состав национальной сборной вошли представители краевого центра паралимпийской подготовки. Это Кристина Акимаева, Диана Цыплина и Анастасия Швецова.
– По итогам турнира все спортсмены из Краснодарского края завоевали награды. На счету Акимаевой и Цыплиной «золото», а Швецова стала бронзовым призером, – рассказали в региональном министерстве спорта и физической культуры.
***
Бочча – одна из древнейших игр с мячом. С 1994 года она включена в программу Паралимпийских игр. Это один из немногих видов спорта, позволяющих людям с самыми тяжелыми формами ДЦП проявить себя.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Категория: Новости / Спорт и туризм