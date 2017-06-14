Кубанцы завоевали награды на Европейских играх молодежи по бочча

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Соревнования среди спортсменов с ДЦП завершились в чешском городе Брно.

В состав национальной сборной вошли представители краевого центра паралимпийской подготовки. Это Кристина Акимаева, Диана Цыплина и Анастасия Швецова.

– По итогам турнира все спортсмены из Краснодарского края завоевали награды. На счету Акимаевой и Цыплиной «золото», а Швецова стала бронзовым призером, – рассказали в региональном министерстве спорта и физической культуры.

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Бочча – одна из древнейших игр с мячом. С 1994 года она включена в программу Паралимпийских игр. Это один из немногих видов спорта, позволяющих людям с самыми тяжелыми формами ДЦП проявить себя.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края