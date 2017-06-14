Курс валют
56.91
63.77
/Спорт и туризм/

Кубанцы завоевали награды на Европейских играх молодежи по бочча

Соревнования среди спортсменов с ДЦП завершились в чешском городе Брно.

В состав национальной сборной вошли представители краевого центра паралимпийской подготовки. Это Кристина Акимаева, Диана Цыплина и Анастасия Швецова.

– По итогам турнира все спортсмены из Краснодарского края завоевали награды. На счету Акимаевой и Цыплиной «золото», а Швецова стала бронзовым призером, – рассказали в региональном министерстве спорта и физической культуры.

***

Бочча – одна из древнейших игр с мячом. С 1994 года она включена в программу Паралимпийских игр. Это один из немногих видов спорта, позволяющих людям с самыми тяжелыми формами ДЦП проявить себя.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Армавире задержан мужчина, подозреваемый в совершении ряда нападений на граждан

На территории Новороссийска и Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение

Полиция Кубани предупреждает о волне фальшивок

В Новороссийске состоялся межведомственный семинар по программе «Развитие коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра»

В Новороссийске три пляжа готовы к приёму отдыхающих