Экипажи Южного военного округа стали абсолютными победителями в Индивидуальной гонке военного ралли

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Военные водители Южного военного округа показали лучшее время в трех категориях в «Индивидуальной гонке» на маршруте Волгоград-Астрахань по итогам первого этапа «Военного ралли».

Экипажи ЮВО преодолели 200 километровый спецучасток на грузовых автомобилях с колесной формулой 4х4 за 3 часа 6 минут, 6х6 – за 2 часа 59 минут и на легковом автомобиле с колесной формулой 4х4 – за 3 часа. Это первые рекорды трассы, улучшать которые предстоит участникам международного этапа.

Также на грузовых автомобилях в тройке лидеров команды Западного и Восточного военных округов и Северного флота, на легковых автомобилях второе и третье места заняли экипажи Центрального военного округа и Росгвардии.

Военные водители на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4 (армейские УАЗы), грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6 (КАМАЗы и УРАЛы) достойно продемонстрировали боевые возможности современных образцов военной автомобильной техники при движении по пересеченной местности и преодолении естественных препятствий.

В Астрахани на набережной Волги в настоящее время проходит церемония награждения победителей первого этапа Военного ралли, после которой будет дан старт второго этапа «Гонки с преследованием» по маршруту Астрахань – Элиста.

Завтра 15 июня военным водителям предстоит совершить 310 километровый марш и преодолеть 200 километровый спецучасток.

Финиш Военного ралли состоится в Волгограде после «Командной гонки», которая пройдет по маршруту Элиста – Волгоград по трассе протяженностью 320 км со специальным участком в 210 км.

Маршрут проведения этапов Ралли проложен по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Общая протяженность маршрута Ралли около 1100 километров. Международный этап Военного ралли состоится 30 июля 2017 года в городе Волгоград.

Российский этап конкурса «Военное ралли» проходит на Юге России и является аналогом таких известных на весь мир соревнований водителей как «Париж-Дакар» или «Шелковый путь», только среди военных водителей со всего мира.

Команды Вооруженных Сил России ведут борьбу за право войти в состав сборной России для участия в одноименном конкурсе в рамках АрМИ-2017.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа