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/Спорт и туризм/

Спортсменка из Новороссийска победила на Кубке Европы по стрельбе из лука

Соревнования среди лучниц с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в итальянском городе Олбио.

В состав национальной сборной вошли спортсменки из Новороссийска Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко. Они состязались в стрельбе из классического лука.

По результатам турнира, победительницей стала Светлана Баранцева.

Как рассказали в региональном министерстве спорта и физической культуры, эта награда помогла сборной России занять второе место по итогам общекомандного зачета.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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