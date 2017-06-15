Спортсменка из Новороссийска победила на Кубке Европы по стрельбе из лука

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Соревнования среди лучниц с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в итальянском городе Олбио.

В состав национальной сборной вошли спортсменки из Новороссийска Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко. Они состязались в стрельбе из классического лука.

По результатам турнира, победительницей стала Светлана Баранцева.

Как рассказали в региональном министерстве спорта и физической культуры, эта награда помогла сборной России занять второе место по итогам общекомандного зачета.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края