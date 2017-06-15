Стартовал второй этап Военного ралли "Шелковой путь"

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Второй этап Военного ралли - «Гонка с преследованием» по маршруту Астрахань – Элиста стартовал в Астраханской области. Военные водители ведут гонку на бездорожном 200 километровом спецучастке пролегающем на территории Астраханской области и Республики Калмыкия.

Военные водители на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4 (армейские УАЗы), грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6 (КАМАЗы и УРАЛы) финишируют сегодня в Элисте. Завтра в столице Калмыкии пройдет церемония награждения победителей второго этапа и будет дан старт завершающего и самого зрелищного этапа Военного ралли - «Командной гонки»

В лидерах пока военные водители Южного военного округа. Они показали лучшее время в трех категориях в ходе «Индивидуальной гонки» на маршруте Волгоград-Астрахань по итогам первого этапа «Военного ралли».

Также на грузовых автомобилях в тройке лидеров команды Западного и Восточного военных округов и Северного флота, на легковых автомобилях второе и третье места заняли экипажи Центрального военного округа и Росгвардии.

Маршрут проведения этапов Ралли проложен по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Общая протяженность маршрута Ралли около 1100 километров. Международный этап Военного ралли состоится 30 июля 2017 года в городе Волгоград.

Российский этап конкурса «Военное ралли» проходит на Юге России и является аналогом таких известных на весь мир соревнований водителей как «Париж-Дакар» или «Шелковый путь», только среди военных водителей со всего мира.

Команды Вооруженных Сил России ведут борьбу за право войти в состав сборной России для участия в одноименном конкурсе в рамках АрМИ-2017.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа