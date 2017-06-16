Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Бразилией

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Сборные России и Бразилии по футболу в 2018 году договорились о проведении товарищеского матча.

Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что переговоры находятся в завершающей стадии.

«Бразилия — наше все. Сборная России обязательно будет играть с Бразилией в следующем году. Мы этого очень хотим, и Бразилия тоже. Это можно будет сделать, а вот когда — мы с ними еще говорим, пока не могу сказать», — заявил Мутко.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

В марте Бразилия стала первой страной, которая через отборочный турнир обеспечила себе участие в мировом первенстве.

Источник: Юга.ру