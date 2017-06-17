В России начался футбольный Кубок конфедераций

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В Санкт-Петербурге на новом стадионе «Зенита» начался матч между сборными России и Новой Зеландии — первая игра футбольного Кубка конфедераций.

На церемонии открытия выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

В турнире участвуют команды Германии (действующий чемпион мира), Португалии (чемпион Европы), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Чили (победитель Кубка Америки), Камеруна (победитель Кубка африканских наций), Австралии (победитель Кубка Азии), Новой Зеландии (победитель океанского Кубка наций) и России (хозяйка турнира).

Источник: "Медуза"