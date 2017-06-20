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На Кубани определились победители финальных соревнований среди полицейских по преодолению полосы препятствий со стрельбой

В Краснодарском крае прошли финальные соревнования среди сотрудников кубанской полиции по преодолению полосы препятствий со стрельбой. Лучшие полицейские - спортсмены из районов Краснодарского края в течение двух дней состязались в скорости и меткости поражения мишени.

На полигоне Краснодарского университета МВД в станице Григорьевской более 30 стражей правопорядка из 16 команд чередовали преодоление полосы препятствий и стрельбу с огневого рубежа из пистолета Макарова.

По итогам финальных соревнований в командном зачете первые места заняли: в первой группе – Управление МВД России по городу Краснодару, во второй группе - Отдел МВД России по Каневскому району.

В личном зачете победу одержал инспектор УРЛС ГУ МВД России по Краснодарскому краю старший лейтенант внутренней службы Александр Бондаренко.

Команды - победители получили в награду кубки и грамоты, а призеры в личном зачете были награждены грамотами и памятными призами.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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