На Кубани определились победители финальных соревнований среди полицейских по преодолению полосы препятствий со стрельбой
В Краснодарском крае прошли финальные соревнования среди сотрудников кубанской полиции по преодолению полосы препятствий со стрельбой. Лучшие полицейские - спортсмены из районов Краснодарского края в течение двух дней состязались в скорости и меткости поражения мишени.
На полигоне Краснодарского университета МВД в станице Григорьевской более 30 стражей правопорядка из 16 команд чередовали преодоление полосы препятствий и стрельбу с огневого рубежа из пистолета Макарова.
По итогам финальных соревнований в командном зачете первые места заняли: в первой группе – Управление МВД России по городу Краснодару, во второй группе - Отдел МВД России по Каневскому району.
В личном зачете победу одержал инспектор УРЛС ГУ МВД России по Краснодарскому краю старший лейтенант внутренней службы Александр Бондаренко.
Команды - победители получили в награду кубки и грамоты, а призеры в личном зачете были награждены грамотами и памятными призами.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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