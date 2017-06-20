В Новороссийске стартовал турнир на Кубок губернатора среди дворовых команд

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В Новороссийске на стадионе «Строитель» состоялось открытие Всекубанского турнира на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу среди дворовых команд. Соревнования будут проходить с 19 июня по 3 июля.

В параде открытия турнира приняли участие воспитанники детских - юношеских спортивных школ города и юные футболисты ДЮСШ «Черноморец». Участников турнира приветствовали: глава города Игорь Дяченко, депутат городской Думы Виталий Бут, представитель Министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края Илья Длоугий и начальник управления физической культуры и спорта Сергей Костенко. Комитет болельщиков возглавляла заместитель главы Наталья Майорова. Сообщает депутат городской Думы Новороссийска Виталий Бут в своём facebook.