Кубанские борцы завоевали 4 медали чемпионата России по греко-римской борьбе

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Представители Краснодарского края триумфально выступили на чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимире.

Турнир, собравший сильнейших борцов страны, проходил во Владимире. Краснодарский край командировал на соревнования 16 спортсменов.

По итогам схваток в активе представителей Кубани 4 награды (2 «золота», «серебро» и «бронза»).

Отличились Степан Марянян, Сергей Семёнов, Александр Головин и Алан Остаев.

Чемпионат России по греко-римской борьбе

Весовая категория до 59 кг:

1 место – Степан Марянян (Динской район);

Весовая категория до 130 кг.

1 место – Сергей Семёнов (Краснодар);

Весовая категория до 98 кг.

2 место – Александр Головин (Краснодар);

Весовая категория до 85 кг.

3 место – Алан Остаев (Краснодар).

Источник: Министерство физической культуры и спорта