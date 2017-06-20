Кубанские борцы завоевали 4 медали чемпионата России по греко-римской борьбе
Представители Краснодарского края триумфально выступили на чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимире.
Турнир, собравший сильнейших борцов страны, проходил во Владимире. Краснодарский край командировал на соревнования 16 спортсменов.
По итогам схваток в активе представителей Кубани 4 награды (2 «золота», «серебро» и «бронза»).
Отличились Степан Марянян, Сергей Семёнов, Александр Головин и Алан Остаев.
Чемпионат России по греко-римской борьбе
Весовая категория до 59 кг:
1 место – Степан Марянян (Динской район);
Весовая категория до 130 кг.
1 место – Сергей Семёнов (Краснодар);
Весовая категория до 98 кг.
2 место – Александр Головин (Краснодар);
Весовая категория до 85 кг.
3 место – Алан Остаев (Краснодар).
Источник: Министерство физической культуры и спорта
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