Устоит ли сборная России против Криштиану?

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Футбол мирового уровня добрался до России. Кубок конфедераций наконец-то стартовал, в понедельник завершились игры первого тура. Победы в своих матчах одержали Россия, Чили и Германия. Вничью свой поединок завершили Мексика и Португалия, без очков пока остаются Австралия, Камерун и Новая Зеландия. Второй тур стартует уже сегодня. Сборную России ждёт суровое испытание в виде португальской команды во главе с Криштиану Роналду. Своими прогнозами и впечатлениями в эфире радио Sputnik поделился обозреватель газеты «Советский спорт» Сергей Микулик.

«Пока, объективно, у нас был самый слабенький соперник из всех 8 команд, чего уж там, потому что даже австралийцы очень достойно смотрелись с тем вариантом сборной Германии, который привел Йоахим Лёв, хотя даже, если бы игра закончилась не 3:2, а 10:9 победили бы все равно немцы. Так, как привило, в футболе происходит. Что до нашей команды, то самые главные испытания впереди. А с Новой Зеландией они сыграли так, как и должны были. Есть такое выражение: «Победа на классе». То, что мы хотели увидеть, мы увидели на этом этапе. Чилийцы очень хороши, не зря они фавориты. В этой ситуации, когда у них лидеры травмированы, они могут себе позволить футболиста калибра Алексиса Санчеса выпустить уже в середине второго тайма. Он выходит и делает ту самую разницу, им можно позавидовать, потому что мы уже где-то, наверное, свой максимум показываем, а у чилийцев его еще не видно, и там резервы такие, что, я думаю, они - одни из финалистов турнира. Не зря эта команда два последних года выигрывает Чемпионат Южной Америки, оставляя позади себя Бразилию с Аргентиной, и, по-моему, они готовы и здесь это доказать. У нас сейчас непростая ситуация, потому что португальцам, сыгравшим в ничью с мексиканцами, уже отступать некуда, и с россиянами они будут играть на полную мощь, потому что даже ничья делает их шансы проблематичными на выход из группы. Зная Станислава Черчесова, его харизму, я думаю, что бояться португальцев наша сборная точно не будет. А там «будем посмотреть», как говориться. Все-таки чемпион Европы, во главе с Криштиану Роналду. Весь мир уже много лет ждет когда же он начнет уставать, а он несмотря на 32 года, тяжелейший сезон и дикое количество матчей, все еще в прекрасной форме, и его пас Куарежме в игре с мексиканцам - что-то выдающееся, из серии игры человека, у которого третий глаз на затылке. Поскольку он даже не начинает уставать, то, конечно, от него стоит ожидать больших неприятностей, и, надо честно признать, что такого калибра мастеров у нас в составе просто нет», - сказал эксперт.