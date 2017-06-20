Эксперт о системе видео-просмотров в футболе: Будет меньше вопросов и разговоров, будет больше игры

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На Кубке Конфедераций, который в субботу стартовал в России, вовсю используется система видео-просмотров. Практически в каждой игре судья прибегает к помощи тех арбитров, которые находятся в отдельном помещении в окружении нескольких мониторов. Они просматривают спорные эпизоды и выносят решения, которые пока на исходы матчей не повлияли, но на их ход влияют точно. Это очень прогрессивное новшество, заявил в эфире радио Sputnik экс-форвард футбольного клуба "Спартак", футбольный эксперт Валерий Рейнгольд.

«Я считаю, что это прогресс, и, честно говоря, надо было раньше прийти к этому. Посмотрите, сколько ошибок в нашем первенстве, это ужас. Спросите любого эксперта, болельщика. Если брать 100% комплектации наших судей, 50% вообще судить не умеют, откровенно говоря. Они близко не знакомы с футбольными правилами, это мое мнение. Так что это прогресс, и я это приветствую. Другое дело, что каждое начинание дается с трудностями. Я думаю, что мы это преодолеем. И это все быстро делается, буквально, 1-2 минуты, и игра продолжается. Я думаю, что все, что делается - это на благо футбола. Человеческий фактор все равно останется, но вошли же в практику судейства повторы в хоккее с шайбой. Тоже воспринимали с опаской, а сейчас невозможно играть в хоккей с шайбой без просмотра. Когда люди, обличенные властью судейской мантии, берут на себя ответственность засчитывать мяч или не засчитывать, и на поле судья, и боковые судьи, и плюс на верхушке, которые смотрят по телевидению, это уже полное собрание, комплект, поэтому можно им доверять. Да, могут быть ошибки. Но мое мнение однозначное: прогресс обязан быть, и он должен быть. Будет меньше вопросов и меньше разговоров, будет больше игры. Самое главное, чтобы сами футболисты почувствовали, что правда будет на стороне тех, кто играет в честный и открытый футбол», - сказал футбольный эксперт.