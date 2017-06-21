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Дзюдоист из Армавира завоевал «бронзу» Кубка Европы

Континентальные соревнования по дзюдо завершились в словенском городе Селье-Подчетртек.

В словенском городе Селье-Подчетртек прошёл Кубок Европы по дзюдо. Всего на татами вышли 337 спортсменов из 30 государств. В состав национальной сборной на этот турнир вошёл представитель армавирской школы дзюдо Егор Мгдсян.

В традиционной для себя весовой категории до 66 килограммов Егор завоевал «бронзу» соревнований. «Золото» на счету французского спортсмена Кевина Нанора, серебряная награда в активе представителя Словении Матиаза Трбовка.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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