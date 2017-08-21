Более 110 тысяч человек подали заявки для регистрации в качестве участников и волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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В краевой столице под председательством вице-губернатора Анны Миньковой состоялось совещание по организации и проведению масштабного мероприятия в Сочи в октябре 2017 года.

По словам заместителя главы региона, подготовка к фестивалю выходит на финишную прямую.

– Хочу напомнить об особенной ответственности, которая лежит на крае, как принимающей стороне. Зарегистрировалось более 110 тысяч человек, в том числе 50 тысяч иностранной молодежи из 190 стран. Это исторический максимум всего фестивального движения, – уточнила Анна Минькова.

Она также добавила, что край софинансирует ряд мероприятий – дополнительное транспортное обеспечение, медицинское сопровождение, организацию питания. Кроме того, необходимо подготовить гостиный фонд для размещения 35 тысяч человек.

– Еще один важный вопрос – безопасность. Понятно, мы знаем, как действовать, – алгоритм отработан и на Олимпиаде, и на Кубке Конфедераций. Но необходимо еще раз сверить часы: все ли готово к работе, – обратила внимание заместитель главы региона.

По словам министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, во время мероприятия будут задействованы 12 врачебных и 12 фельдшерских бригад, предусмотрены 12 врачебно-сестринских постов, 10 лечебных учреждений Сочи готовы оказывать необходимую помощь.

Также в ходе совещания речь шла о культурной составляющей фестиваля. Так, по словам заместителя главы Сочи Сергея Юрченко, 14 октября на площади у Южного мола морского порта состоится праздничный концерт «Сочи встречает Фестиваль». Кроме того, город открывает все муниципальные кинотеатры, для участников запланированы открытые показы.

Напомним, в 2017 году Россия в третий раз станет хозяйкой крупнейшего международного события в области молодежного взаимодействия. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 15 по 22 октября в Сочи на площадке Олимпийского парка.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края