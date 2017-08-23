"Черноморец" Новороссийск уступил "Спартаку" из Нальчика

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"Черноморец" Новороссийск уступил в матче 1/32 финала на Кубок России по футболу-2017/2018.





Основное и дополнительное время матча закончилось при счете 1-1. В серии послематчевые пенальти повезло хозевам. Итог 4:2 в Пользу хозев поля.

Стартовые составы:

"Спартак" Н: 23 Шогенов, 66 Лелюкаев, 48 Муслуев, 27 Шахтиев, 9 Абазов, 95 Магомадов, 21 Ахриев, 17 Медников, 77 Паштов, 70 Машуков, 10 Гугуев

Запасные: 33 Карданов, 80 Миронов, 5 Михайленко, 14 Каркаев, 3 Жилов, 20 Алиев, 11 Тлупов

"Черноморец": 1 Швагирев, 2 Пуляев, 3 Юдин, 13 Солтанов, 6 Резников, 10 Кочубей, 18 Ридель, 19 Халваши, 7 Миносян, 23 Петрук, 9 Бояринцев

Запасные: 22 Кашеутов, 11 Бакай, 20 Фулга, 21 Чалый, 8 Григорян, 17 Прус, 25 Касьянов

Судейская бригада: Сергей Смирнов (Кисловодск), Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь)

Инспектор: Сергей Николаевич Погарченко (Шахты)