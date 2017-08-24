"Черноморец" (Новороссийск) выбыл из Кубка России

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На матч 1/32-ой финала Олимп - Кубка России 2017/18-го годов, "Черноморец" отправился в столицу Кабардино-Балкарии - Нальчик. Местный "Спартак" еще в прошлом сезоне играл в первом дивизионе, но не сумел сохранить за собой место в ФНЛ и нынешний сезон начал в зоне "Юг". Новороссийская и нальчикская команда давние соперники.

История их встреч насчитывает немало количество матчей и в большинстве из них на поле шла бескомпромиссная борьба. Не стал исключением и кубковый поединок текущего сезона. Обе команды безуспешно пытались 90 минут поразить ворота друг друга и в итоге перевели матч в дополнительное время. Уже на 94 минуте хозяева воспользовались ошибкой обороны "Черноморца" и открыли-таки счет в матче. Высоченный форвард "Спартака" Ислам Тлупов реализовал один из своих моментов. Играть оставалось еще целых 25 минут и "Черноморец" бросился отыгрываться. Время матча неумолимо приближалось к концу, когда новороссийцы быстро разыграли штрафной и Альберт Прус в высоком прыжке головой переправил мяч в сетку ворот нальчан, 1:1. Оставшиеся пять минут команды провели во взаимных атаках, но серии пенальти было не избежать. Первые свои два удара обе команды реализовали без помех, а вот третий удар экс-игрока "Черноморца" Дмитрия Михайленко, наш вратарь Максим Швагирев отразил. Казалось, вот она победа! Но, Алан Солтанов не сумел перехитрить вратаря "Спартака" Бориса Шогенова и счет вновь сравнялся после четвертого пенальти хозяев поля. К мячу подошел Альберт Прус и со всей силы зарядил в перекладину ворот, мяч отскочил во вратаря "Спартака", но на счастье нальчан вылетел в поле. Хозяевам оставалось реализовать один удар, что они с успехом и сделали, 4:2 в серии пенальти и дальше идет кабардино-балкарская команда. А "Черноморцу" теперь предстоит тяжелейший домашний матч в первенстве России с назрановским "Ангуштом". Ингушская команда в Кубке России не участвовала и имеет преимущество в днях отдыха. Эта игра изначально была запланирована на 26 августа, но в связи с участием "Черноморца" в Кубке России была перенесена на 27 августа. Начало матча в 19:00.

Источник: ФК "Черноморец"