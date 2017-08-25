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Хотите, чтобы отпуск не кончался? Бойтесь своих желаний! 750 россиян не могут улететь с турецких курортов из-за закрытия оператора Ted Travel. Застрявших туристов начнут вывозить 25 августа. Страховые выплаты поступят после того, как будут приняты все заявления от пострадавших, а это почти 4 тысячи человек, учитывая тех, кто купил путёвки, но ещё не успел уехать. В четверг Ted Travel сообщил, что прекращает деятельность из-за сильного падения спроса. Туроператор объяснил это сложной эпидемиологической обстановкой в Турции. Член Президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сомневается, что причиной стал вирус. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Причина, которую Ted Travel официально объявил, что из-за наличия вируса - падение спроса, не настоящая. Это просто попытки сделать хорошую мину при плохой игре. На самом деле, проблемы туроператора начались давно; это крохотный туроператор. Чтобы было понятно: сеть турагентств России отправляет намного больше людей ежегодно, порядка ста тысяч человек в Турцию. Размер Ted Travel - это примерно 25-30 тысяч туристов, то есть, по российским меркам это совсем микроскопический оператор. И летал он из города Москва, а обычно операторы по Турции, крупная пятерка летают, как правило, больше чем из 30 городов. А крупные даже из 40 городов России летают. Поэтому у оператора были совсем другие проблемы: были финансовые проблемы, туроператор не платил своему поставщику услуг, своему партнеру в Турции, не платил уже достаточно давно, долг накопился задолго до того, как появились сообщения о вирусе. А сейчас просто попытка сделать хорошую мину. Самое главное, пострадали ни в чем не повинные люди. К сожалению, их отдых не будет доведен до конца. Те, кто купил путевки на 10 дней, на 2 недели, отдохнут совсем немного, потому что сегодня, 25 августа, начнется возврат первых людей. И в течение 3-4-х дней планируется всех людей вывезти. Турпомощь, организация, которая в таких случаях должна помогать туристам, занимается возвратом людей, она платит деньги за перевозку людей. В данном случае, легко вернуть, потому что в данном случае, все люди будут возвращены в один город, в Москву. Те люди, которые купили путевку, здесь огромная проблема. Это меня волнует даже больше, чем те люди, которые сейчас находятся в Турции. Там 700-750 человек и, конечно, их всех вернут на родину. А что делать тем четырем тысячам, которые купили путевки, заплатали деньги? Страхового возмещения у Ted Travel , они застраховались у двух страховщиков, у "Якоря" и "Инвестстраха", всего лишь 50 миллионов рублей. Понятно, что 50 миллионов на 4 тысячи толком поделить не удастся, к сожалению, люди получат возмещение не в том объеме, который люди заплатали за путевки. Это очень больная проблема, о которой много лет мы говорим на нашем туристическом рынке, что надо страховать людей на всю сумму, дабы в случае банкротства оператора люди получали 100% возврат денег, а не частичный», - рассказал эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/