В «Золотую осень» целились и попали все 95 лучников
В Новороссийске завершились городские соревнования по стрельбе из лука «Золотая осень».
В них приняли участие 95 спортсменов спортивной школы «Победа» и НГОО «Федерация стрельбы из лука» г. Новороссийска.
Соревнования проходили в течение двух дней по адресу: пр. Ленина,95. За время соревнований участники разыграли медали как в стрельбе из классического лука, так и блочного лука. Главный судья соревнований мастер спорта по стрельбе из лука Бутунов Николай.
Прекрасные результаты в классификации «Классический лук» показали следующие спортсмены:
1 место - Юрпольский Всеволод, Проворова Ксения;
2 место - Худайбердиев Делшотджон, Градинар Виктория;
3 место - Нилов Андрей и Григоренко Елизавета.
К финалу в классификации «Блочный лук» спортсмены подошли со следующими результатами:
1 место - Дубинец Алексей и Цицилина Полина;
2 место - Красуля Александр и Соловей Дарья;
3 место - Рожко Александр и Ни Юлия.
Задачи, поставленные перед юными спортсменами, были выполнены на отлично.
Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск
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