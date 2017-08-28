В «Золотую осень» целились и попали все 95 лучников

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В Новороссийске завершились городские соревнования по стрельбе из лука «Золотая осень».

В них приняли участие 95 спортсменов спортивной школы «Победа» и НГОО «Федерация стрельбы из лука» г. Новороссийска.

Соревнования проходили в течение двух дней по адресу: пр. Ленина,95. За время соревнований участники разыграли медали как в стрельбе из классического лука, так и блочного лука. Главный судья соревнований мастер спорта по стрельбе из лука Бутунов Николай.

Прекрасные результаты в классификации «Классический лук» показали следующие спортсмены:

1 место - Юрпольский Всеволод, Проворова Ксения;

2 место - Худайбердиев Делшотджон, Градинар Виктория;

3 место - Нилов Андрей и Григоренко Елизавета.

К финалу в классификации «Блочный лук» спортсмены подошли со следующими результатами:

1 место - Дубинец Алексей и Цицилина Полина;

2 место - Красуля Александр и Соловей Дарья;

3 место - Рожко Александр и Ни Юлия.

Задачи, поставленные перед юными спортсменами, были выполнены на отлично.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск