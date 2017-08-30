Наталья Калугина: Липницкую «явно подводили к одному старту»

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая завершила карьеру. Как рассказала её мать, фигуристка приняла это решение еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она лечилась от анорексии. После победы на Олимпиаде Липницкой не удалось провести ни одного полноценного сезона. Под угрозой и карьера ещё одной чемпионки сочинских Игр Аделины Сотниковой. Она пропустит сезон из-за травмы. Но совсем уходить из спорта не собирается. Об этом заявил новый тренер фигуристки Евгений Плющенко. Вице-премьер России Виталий Мутко посочувствовал двум героиням сочинских Игр. Но отметил, что "в женском одиночном катании появились другие звездочки", и "конкуренция за поездку на Олимпийские игры сумасшедшая". В истории с Липницкой столкнулись амбиции тренера, спортсменки и ее физические возможности, рассказала в эфире радио Sputnik спортивный обозреватель Наталья Калугина.

«Сразу после Сочи и еще в Сочи стало очевидно, что следующий сезон станет у Юли спадом. Тому есть много причин. Во-первых, она еще не была полноценным лидером, но очень ярко "выстрелила" в Сочи. Давайте разберем - какая ситуация была в Сочи. Это домашняя Олимпиада, это огромное эмоциональное напряжение. Вот на этом напряжении она смогла «выстрелить». Видимо, именно в тот момент мандраж сыграл за нее. Плюс, конечно, девочку железно «режимили». Если вы обратили внимание, то прыжки у нее никогда не были высокими, она всегда была чуть склонна к полноте и т. д. и т. п. Ее явно подводили к одному старту, и подвели чрезвычайно успешно. Это большая заслуга Этери Тутберидзе, ее тренера. А вот дальше должен был быть спад. Это было очевидно уже после блистательного проката короткой программы. И что получается? Из этого спада, который был просто неизбежен на следующий сезон, надо было грамотно выйти. И вот тут сталкиваются амбиции тренера, амбиции спортсменки и ее физические возможности. И, к сожалению, в данном случае, если предсочинский мандраж, если напряжение Сочи, сослужило ей добрую службу, то тот мандраж, то волнение, которое возникло после Сочи, когда надо было подтверждать лидерство, вот этого ни тренер, ни она сделать не смогли. Этого периода они грамотно не прошли. Огромной ошибкой тренера было то, что она отпустила ученицу на всякие светские увеселения. Большой спорт - это профессия. И, когда, извините, некая светская львица Лена Ленина приглашает олимпийскую чемпионку, и когда девочке в уши льется елей, вместо того, чтобы дать ей небольшой период восстановления. Нужно было очень спокойно проходить следующий сезон, это была еще одна ошибка. Все эти ошибки они преодолеть не смогли», - рассказала Наталья Калугина.