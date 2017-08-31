Болельщики "Черноморца" Новороссийск встретились с командой

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Сегодня перед теоретическим занятием по разбору прошедшей игры с "Ангуштом", учебно-тренировочную базу "Черноморца" (Новороссийск) посетили активисты общественной организации болельщиков "Синий туман".

Андрей Думчев, Руслан Степанец, Евгений Кириллов и Федор Халеев сами изъявили желание встретиться и пообщаться с командой после обидного домашнего поражения. Болельщики высказали слова поддержки футболистам и тренерам, напомнили, что Новороссийск - город со славной историей и болельщики здесь всегда ценили в первую очередь самоотдачу на поле. Встреча с командой прошла в теплой и дружественной обстановке. Напомним, что 2-го сентября новороссийской команде предстоит матч 7-го тура в гостях с лидером зоны "Юг" футбольным клубом "Армавир". Игра начнется в 19 часов и будет транслироваться в сети интернет.