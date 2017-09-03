Гастрофестиваль в Новороссийске возглавил ТОП гастрономических событий осени

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Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые лучшие осенние гастрономические фестивали и «вкусные» праздники в России, популярные у туристов в сентябре 2017 года.

Рейтинг гастрономических событий в России в начале осени 2017 года возглавляют кулинарные фестивали в Новороссийске (Абрау-Дюрсо), Карелии и Владимирской области.

Топ-10 гастрономических событий России, популярных у туристов в сентябре 2017 года, составляют фестивали «О, да! Еда!» (Абрау-Дюрсо, Краснодарский край), «Калакунда» (Петрозаводск, Карелия), «МедовухаFest» (Суздаль, Владимирская область), «Свияжская уха — 2017» (Свияжск, Татарстан), «День Арбуза» (Астрахань), Фестиваль Мичуринского яблока (Мичуринск, Тамбовская область), «У Пожарского в Торжске…» (Торжок, Тверская область), «Подворье» (Сумароково, Московская область), «Картошкины именины» (Ивановка, Тамбовская область) и «Яблочный край, ягодный рай» (Троекурово, Липецкая область).

Рейтинг гастрофестивалей составлен на основе их популярности. В рейтинг не вошла Москва, где с 20 сентября по 8 октября пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень» цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

По данным ТурСтат, гастрономический тур на осенний гастрофестиваль в России обойдется от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» пройдет 9 и 10 сентября 2017 года на территории центра туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском. Главной темой фестиваля станет черноморская кухня. Фестиваль «О, да! Еда» в Абрау-Дюрсо посетило 15 тысяч человек в 2016 году.