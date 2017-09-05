В акватории Цемесской бухты (Новоросийск) прошли соревнования по парусному спорту

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Традиционно спортивной школой «Лидер» в акватории Цемесской бухты проводятся соревнования города Новороссийска по парусному спорту, посвященные «Дню города». И этот год не стал исключением, тем более погодные условия были только «ЗА». Два дня 2 и 3 сентября жители и гости города наблюдали прекрасный пейзаж – паруса над морем.

По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом:

В классе «Оптимист» (младшие):

1? место – Перескоков Артем

2? место - Вечканов Илья

3? место – Гнетнев Матвей

В классе «Оптимист» (девочки):

1? место – Караваева Алика

2? место - Гурьянова Полина

3? место – Мирейчик Кристина

В классе «Оптимист»:

1? место – Тагильцев Семен

2? место - Караваева Алика

3? место – Гурьянова Полина

В классе «Оптимист», группа «Б»:

1 место – Пята Алина

2 место – Калюжный Игорь

3 место – Пятицкая Полина

В классе «Кадет»:

1 место – Колесников Александр, Фудулей Сергей

2 место – Гурьев Егор, Татаринцев Валерий

3 место – Коновалов Игорь, Селихов Михаил

В классе «Зум-8»:

1 место – Лазарев Кирилл

2 место – Матяшов Андрей

3 место – Зайцев Даниил

Подготовили победителей и призеров соревнований тренеры «СШ «Лидер»: О.Н. Паховский, Н.Н. Данилова, А.Е. Барабанова, А.Ю. Коробов, Ю.Ю. Генкин и В.В. Кириленко.