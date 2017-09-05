В акватории Цемесской бухты (Новоросийск) прошли соревнования по парусному спорту
Традиционно спортивной школой «Лидер» в акватории Цемесской бухты проводятся соревнования города Новороссийска по парусному спорту, посвященные «Дню города». И этот год не стал исключением, тем более погодные условия были только «ЗА». Два дня 2 и 3 сентября жители и гости города наблюдали прекрасный пейзаж – паруса над морем.
По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом:
В классе «Оптимист» (младшие):
1? место – Перескоков Артем
2? место - Вечканов Илья
3? место – Гнетнев Матвей
В классе «Оптимист» (девочки):
1? место – Караваева Алика
2? место - Гурьянова Полина
3? место – Мирейчик Кристина
В классе «Оптимист»:
1? место – Тагильцев Семен
2? место - Караваева Алика
3? место – Гурьянова Полина
В классе «Оптимист», группа «Б»:
1 место – Пята Алина
2 место – Калюжный Игорь
3 место – Пятицкая Полина
В классе «Кадет»:
1 место – Колесников Александр, Фудулей Сергей
2 место – Гурьев Егор, Татаринцев Валерий
3 место – Коновалов Игорь, Селихов Михаил
В классе «Зум-8»:
1 место – Лазарев Кирилл
2 место – Матяшов Андрей
3 место – Зайцев Даниил
Подготовили победителей и призеров соревнований тренеры «СШ «Лидер»: О.Н. Паховский, Н.Н. Данилова, А.Е. Барабанова, А.Ю. Коробов, Ю.Ю. Генкин и В.В. Кириленко.
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