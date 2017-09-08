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В Новороссийске прошли соревнования по гребле на морских шлюпках

Ровно в 18 часов от мола в акватории Цемесской бухты был дан старт 7 командам, три из которых сборные команды военнослужащих военно-морского флота, две – сборные команды курсантов Государственного морского Университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и две – сборные команды спортсменов Новороссийского ДОСААФ.

Ялы преодолевали дистанцию в 1 километр. Зрители на берегу болели за все экипажи, но особенно переживали за самую красивую команду соревнований – женскую сборную Новороссийской морской школы ДОСААФ. Старшей шлюпки №7, рулевой была кандидат с мастера спорта Вера Селезнёва. Девчонки пришли предпоследними, но сорвали самые громкие аплодисменты.

Лидером соревнований стала шлюпка №3. Экипаж – сборная команда 184 бригады кораблей охраны водного района под руководством старшего лейтенанта Максима Гаврюшенко, кандидата в мастера спорта в данном виде.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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