"Черноморец" и нальчикский "Спартак" друг другу голов не забили

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После двух подряд поражений в первенстве страны новороссийские болельщики ждали от своей команды победы. Соперник в матче 8-го тура у "Черноморца" был вполне серьезный. Нальчикский "Спартак" в серии пенальти недавно обыграл у себя дома нашу команду в кубковом матче. Игра в Новороссийске оказалась похожей на встречу в Нальчике.

Команды вновь не смогли забить друг другу голов в основное время матча, но если в кубковом поединке бывает дополнительное время, то в регулярном первенстве свисток арбитра фиксирует ничью. О боевом настрое обеих команд в поединке в Новороссийске свидетельствуют замены, сделанные еще в первом тайме. Сначала поле с перевязанной головой покинул защитник "Спартака", а затем и Анатолий Пуляев отправился в раздевалку, получив травму в игровом эпизоде. Первый момент в игре возник у гостей, но воспользоваться им они не сумели. В дальнейшем оборона "Черноморца" справлялась с атаками соперника, а вот атакующая линия своих партнеров подвела. "Черноморец" владел территориальным преимуществом, создал несколько возможностей для взятия ворот, но каждый раз не хватало, то последнего паса, то точного удара. Свисток главного судьи матча Алексея Иванникова из Ставрополя зафиксировал нули на табло и всего лишь одно очко в копилке "Черноморца". Следующий матч новороссийцы проведут в гостях в Батайске против команды "Академии футбола имени В. Понедельника", а дома сыграют 23-го сентября в 18:00 с ростовским СКА.