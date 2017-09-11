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Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 прибудет на Кубань в ноябре

Международное путешествие трофея пройдет по 24 российским городам и более чем 50 странам мира.

Так, исторический Тур Кубка начался 9 сентября с легендарного стадиона Лужники.

В церемонии старта приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Президент FIFA Джанни Инфантино, легенды футбола и юные футболисты из разных регионов России.

Российский этап будет состоять из двух частей. С сентября по декабрь Кубок посетит 15 городов России, после чего отправится за рубеж и с января по май объедет более 50 стран мира. Тур завершится в Москве 14 июня 2018 года.

Прибытие знаменитого трофея в Краснодар запланировано на период с 14 по 19 ноября, в Сочи – с 21 по 26 ноября, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Как рассказали организаторы, Кубок будет выставляться в специальных шатрах, доступ в которые будет бесплатным для всех желающих.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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