«Большие люди» сыграли в футбол в Геленджике

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Флаг Всекубанской акции «Навстречу Чемпионату мира по футболу в городе Сочи!» покоряет Геленджик. В рамках акции на территории муниципалитета проходят различные спортивные мероприятия.

Первым из сельских округов главный символ Всекубанской акции приняло село Дивноморское. Церемония передачи состоялась на территории средней школы №12.

Флаг от капитана геленджикской футбольной команды «Спартак» Станислава Малород принял глава округа Владимир Сосов, затем передав его лучшему футболисту школы – Алексею Акриди. В честь прибытия флага школьники выпустили в небо воздушные шары, а в спортивном зале школы состоялся товарищеский матч по мини-футболу среди школьных команд.

В Архипо-Осиповском сельском округе праздничные мероприятия прошли на стадионе села. Почетное право принять флаг было предоставлено старшему тренеру отделения футбола спортивной школы «Старт» Александру Карачевцеву.

В рамках праздника на стадионе прошел финальный матч Кубка России по мини-футболу по версии «Больших людей – 100 плюс». Эти соревнования проходят в Архипо-Осиповке уже в шестой раз. Участвуют в них футболисты, вес которых составляет более 100 кг. Победителем турнира в этом году стала команда из города Подольска Московской области.

В Пшадском сельском округе открыл праздник парад спортивных делегации сел Пшада, Береговое и Михайловский Перевал. Флаг Всекубанской акции принял учащийся школы №19 Никита Клоков.

В Кабардинский сельский округ флаг акции будет доставлен 14 сентября, а уже 16 сентября он будет передан Туапсинскому району.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик