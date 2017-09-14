Владимир Путин посетил игру детских хоккейных команд на ледовой арене «Шайба» в Сочи

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Сегодня глава государства вместе с прославленными российскими и канадскими хоккеистами – участниками хоккейной суперсерии СССР–Канада 1972 года побывал в олимпийской столице. В мероприятии принял участие губернатор Вениамин Кондратьев.

Спортивное мастерство почетным гостям продемонстрировали юные хоккеисты – воспитанники образовательного центра. Каждый месяц в Сочи приглашают по 150 начинающих хоккеистов со всей страны.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил хорошие условия, созданные для подготовки и проживания ребят, сильный тренерский состав. Высокую оценку подготовки спортсменов дали и канадские специалисты.

Затем гости посетили образовательный центр «Сириус». С 2013 года центр, созданный по инициативе Владимира Путина, помогает и поддерживает одаренных ребят, проявивших способности в разных областях, в том числе и в спорте.

Президент лично пообщался с воспитанниками «Сириуса».

– Мы привезли выдающихся игроков во всей истории хоккея, людей, которые сделали для его развития очень много – советских и канадских хоккеистов, сыгравших знаменитую серию в 1972 году, которая толкнула развитие хоккея. Благодаря ей вырос интерес хоккея во всем мире, – отметил Владимир Путин во время общения с юниорами и пожелал ребятам достигнуть высот в спорте.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края