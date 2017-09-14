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21-22 октября 2017 года в Анапе пройдет Чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу, становой тяге, приседанию и жиму лежа со штангой.

В событии примут участие свыше 100 спортсменов из регионов России, преимущественно Краснодарского края. Каждый из них поборется за право занять первые позиции в видах чемпионата, а также присвоение квалификации кандидата в мастера спорта и мастера спорта.

Соревнования проводятся под эгидой Глобального комитета пауэрлифтинга (GPC) и Любительского отделения Всемирного конгресса пауэрлифтинга (AWPC).

«Для нас такие события являются возможностью мотивировать спортсменов-любителей к достижению лучших результатов в спорте и популяризации физической культуры в целом», - делится представитель Организации пауэрлифтинга AWPC/WPC Руслан Богатырев.

Как отмечают организаторы, место проведения соревнований выбрано не случайно. Побережье Краснодарского края, где еще держится теплая погода, благоприятствует море и воздух, идеально подходят для осеннего чемпионата.

В чемпионате принимают участие мужчины и женщины в различных весовых категориях.

Источник: оргкомитет