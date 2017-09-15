Впервые в Сочи: чемпионат России по сёрфингу и фестиваль сёрф-культуры Locals Only

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В последние выходные сентября Сочи станет местом силы для всех любителей активного образа жизни. 30 сентября и 1 октября в порту курорта «Имеретинский» состоится фестиваль серф-культуры Locals Only. Два дня, десятки музыкантов, сотни сёрферов, тысячи зрителей со всей страны и эмоции, которые нельзя выразить в цифрах.

На берегу всех гостей фестиваля ждет обширная программа: зона World Class со специальной программой тренировок, кроссфит, лекторий от ведущих российских спортсменов, школы сёрфинга. Зона виртуальной реальности Tele2 даст возможность каждому желающему ощутить себя покорителем волн, а в зоне AKG пройдет незабываемый мастер-класс по диджеингу. Соревновательного духа фестивалю добавить легендарный «Кубок Чемпионов», в рамках которого спортсмены будут состязаться в заплыве на открытой воде. Максимального экстрима для самых смелых гостей добавит скользкая горка с трамплином размером в трехэтажный дом. Кроме того, всех гостей ждут невероятные трюки на водных байках от самого массового фестиваля гидроциклов в стране JetCamp 2017.

Вечерняя программа обещает быть не менее насыщенной. Для гостей выступят группы Anacondaz и Wildways, а также диджеи столичного комьюнити UPPERCUTS и секретный гость Locals Only. За качество звука отвечает музыкальный партнер фестиваля, легендарный бренд AKG by HARMAN, отмечающий в этом году свое 70-летие. Бренд познакомит всех желающих со своими технологиями и продуктовыми решениями, проведет серию мастер-классов, и не оставит гостей без сюрпризов и подарков.

Наряду с развлекательной программой в Сочи будет проходить первый официальный чемпионат России по сёрфингу Bulli Surf Cup. Среди участников — олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, звезды серфинга мирового уровня Евгений Исаков, Сергей Мысовский, Сергей Расшиваев. На кону звание чемпиона в дисциплине «Короткая доска», а также специальные подарки и денежный приз. Разделить радость победы лучших сёрферов страны смогут посетители церемонии награждения победителей кубка Bulli Surf Cup от титульного партнера — марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

Источник: Around Sport & Marketing