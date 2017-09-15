Геленджичане выиграли краевой турнир по спортивному ориентированию

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В соревнованиях «Кавказские предгорья», которые прошли на Ставропольской поляне Северского района, приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из 23 районов Краснодарского края.

Команду Геленджика на турнире представляли 40 воспитанников детско-юношеского центра «Росток». Состязались спортсмены на дистанциях кросс-лонг и кросс-классика. Все геленджичане показали достойные результаты. А по итогам соревнований команда города-курорта Геленджик заняла I место в общекомандном зачете. 20 спортсменов вернулись домой с медалями, завоёванными в личном первенстве.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик