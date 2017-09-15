/Спорт и туризм/

Геленджичане выиграли краевой турнир по спортивному ориентированию

В соревнованиях «Кавказские предгорья», которые прошли на Ставропольской поляне Северского района, приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из 23 районов Краснодарского края.

Команду Геленджика на турнире представляли 40 воспитанников детско-юношеского центра «Росток». Состязались спортсмены на дистанциях кросс-лонг и кросс-классика. Все геленджичане показали достойные результаты. А по итогам  соревнований команда города-курорта Геленджик заняла I место в общекомандном зачете. 20 спортсменов вернулись домой с медалями, завоёванными в личном первенстве.  

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Роскомнадзор проводит тестирование средств фильтрации противоправного контента

На свиноводческом предприятии в Кореновском районе выявлены нарушения

Яблоки из Узбекистана уничтожили в аэропорту Сочи

В Темрюкском районе упразднены карантинные фитосанитарные зоны по американской белой бабочке

Первый двухэтажный поезд отправился из Ростова-на-Дону в Адлер