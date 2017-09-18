Аттракцион невиданной щедрости

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Четыре тура подряд, если не считать основное время кубкового матча в Нальчике со "Спартаком", "Черноморец" не может забить гол в ворота соперника. В отсутствие голов, результаты в этих четырех турах соответствующие: три поражения и одна ничья.

Самое интересное, что моментов в матчах с "Ангуштом", "Армавиром", нальчикским "Спартаком" и особенно в Батайске с "Академией футбола", наша команда насоздавала предостаточно. А вот забить, так ни разу и не смогла. Встреча с новичком зоны "Юг" на искусственном поле в Батайске и вовсе стала аттракционом невиданной щедрости со стороны "Черноморца". Огромное количество голевых моментов бело-синие так и не смогли воплотить в голы, а в концовке встречи пропустили контратаку и обидный гол в свои ворота. На этот матч "Черноморец" недосчитался двух основных защитников в своем составе. Капитан команды Алексей Кузнецов травмировался на предматчевой тренировке, а вице-капитан Анатолий Пуляев в игре с нальчикским "Спартаком". Второй вице-капитан Артур григорян оказался на скамейке запасных и команду на поле с капитанской повязкйо в итоге вывел Станислав Резников. Не успела стрелка секундомера арбитра сделать круг после свистка о начале встречи, как "Черноморец" стал транжирить свои моменты. Дважды на острие атаки оказывался Николай Бояринцев, но оба раза оплошал. "Академики" тоже могли забить, но мяч из пустых ворот выбил Алан Солтанов. В первом тайме у "Черноморца" могли отличиться все тот же Николай Бяоринцев, Иван Селеменев и Никита Чалый, но на перерыв соперники ушли при нулях на табло. Во втором тайме "Черноморец" владел безраздельным территориальным преимуществом. Моменты забить были у Алана Солтанова, Альберта Пруса, Артура Григоряна. На 85-ой минуте наш нападающий бил головой с линии вратарской, казалось наверняка, но мяч пролетел мимо ворот. Четвертая добавленная к основному времени минута стала роковой для "Черноморца". Матч, в котором новороссийцы должны были забивать несколько голов, был проигран после контратаки хозяев поля. Хозяева поля провели быструю контратаку и вышедший на замену Илья Захаров отправил мяч точно в ближний угол, 1:0. В оставшиеся пару минут гости пытались сравнять счет, но слишком велико было разочарование пропущенным голом. "Черноморец" проиграл матч, который обязан был выигрывать и завяз в нижней части турнирной таблицы. Теперь нашей команде предстоит домашняя игра с ростовским СКА, потерпевшим крупное поражение со счетом 0:3 в Нальчике. Встреча состоится на стадионе "Центральный" 23-го сентября и начнется в 18:00.