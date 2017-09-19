Знаменитой армейской биатлонистке Светлане Ишмуратовой присвоено звание «полковника»

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Приказом Министра обороны Российской Федерации заместителю начальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Светлане Ишмуратовой «за особые личные заслуги» досрочно присвоено очередное воинское звание «полковник».

Погоны легенде армейского спорта Светлане Ишмуратовой вручили статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай Панков и начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Торжественная церемония состоялась 16 сентября на борту самолета военного ведомства, который следовал из Москвы в Краснодар.

«Это было неожиданно, но очень приятно. Ощущение такое, будто снова выиграла «золото» Олимпийских игр. Аж слезы на глазах навернулись. Я взлетела в небо подполковником, а спустя два часа приземлилась в Краснодаре полковником. После вручения погон Николай Александрович Панков и Виктор Петрович Горемыкин подарили мне огромный букет роз. Теперь буду летать только самолетами Министерства обороны России», – рассказала журналистам Светлана Ишмуратова.

Источник: Центральный спортивный клуб Армии