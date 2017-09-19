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Геленджикский «Спартак» одержал девятую победу подряд в Чемпионате края по футболу

Открыл счет на 12-й минуте капитан геленджикской команды Станислав Малород. Он успешно реализовал пенальти после нарушения правил защитником команды «ПСК». В ходе первого тайма команды продолжили обмениваться опасными моментами, но реализовать их не получалось.

После перерыва главный тренер геленджикского «Спартака» Анастас Константиниди для усиления атаки провел ряд замен, и практически сразу после голевой комбинации Игорь Черкашин забил второй гол в ворота динчан. Отыграться гостям удалось лишь однажды, отправив мяч в ворота после углового.

Финальную точку в напряженной игре поставил Костас Ашкалов, забив в ворота «ПСК» третий гол.

3:1 – с таким счетом завершилась игра 20-го тура Чемпионата Краснодарского края по футболу между геленджикским «Спартаком» и командой «ПСК» из станицы Динской.

Стоит добавить, что в воскресенье на домашнем поле в рамках Кубка Краснодарского края среди ветеранов геленджичане сыграли с командой из города Сочи. Игра завершилась со счетом 4:4.

В этот же день дублер геленджикского «Спартака» в рамках Кубка губернатора принимал дублера новороссийского «Черноморца». Победу одержали гости со счетом 4:1.

20 сентября в 16.00 на стадионе в селе Дивноморское состоится перенесенная ранее игра с командой «Колос» (Белоглинский район). На эту игру для болельщиков из Геленджика будет организован бесплатный трансфер в Дивноморское. Отправка автобуса состоится в 15.10 от здания городской стоматологии.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик