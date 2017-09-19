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В Сочи пройдет 4-й  фестиваль по аквабайку

26 сентября, в разгар бархатного сезона, в Сочи пройдет очередной, 4-й по счету, самый большой в нашей стране, фестиваль по Аквабайку.

 

 

В течение 4-х дней на пляже «Лего», Курортный район Имеретинский, будет организован филиал земного Рая для всех любителей стоячих гидроциклов.
По сложившейся традиции, 1 день будет уделен свободному катанию, 1 день – слалому, 1 день – кольцевой гонке, и 1 день – фрирайду, а также – фристайл-соревнованиям. В этом году фристайл будет проходить в рамках большого чемпионата по серфингу Bulli Surf Cup в порту Имеретинский.

Помимо основной программы фестиваля, гостей ждет роскошная вечерняя программа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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