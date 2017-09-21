Сергей Смирнов - главный арбитр матча ""Черноморец" - СКА Ростов

/Спорт и туризм/

Обслуживать матч "Черноморец" (Новороссийск) - "СКА" (Ростов-на-Дону), (23 Сентября, начало в 18:00) будет судейская бригада в следующем составе:

Главный судья:

СМИРНОВ Сергей (Кисловодск)

Судьи на линии:

ХОЛИН Игорь (Майкоп)

ОХРИМЕНКО Вячеслав (Майкоп)

Инспектор:

БАЙСАРИЕВ Магомед (Грозный)

Сергей Смирнов из Кисловодска продолжает оставаться арбитром, который чаще всех работал в матчах с участием "Черноморца". 22 матча при судействе Сергея Смирнова "Черноморец" сыграл во втором дивизионе, еще одну игру в рамках первенства ФНЛ, а совсем недавно арбитр отсудил кубковую встречу новороссийской команды с нальчикским "Спартаком". В 13 матчах выигрывал "Черноморец", четыре раза были зафиксированы ничьи и 7 раз наша команда проигрывала. Помогать Сергею Смирнову в матче "Черноморец" - СКА Ростов будут майкопчане Вячеслав Охрименко и Игорь Холин. Инспектор матча Магомед Альбекович Байсариев из Грозного. Список матчей нашей команды при судействе Сергея Смирнова мы предлагаем вашему вниманию:

Первенство России:

17.04.2010 СКА Ростов-на-Дону — "Черноморец" Новороссийск 2:3

20.05.2010 "Черноморец" Новороссийск — "Ангушт" Назрань 4:0

18.07.2010 "Черноморец" Новороссийск — "Краснодар-2000" Краснодар 1:0

31.08.2010 "Ангушт" Назрань — "Черноморец" Новороссийск 1:0

30.09.2010 "Черноморец" Новороссийск — МИТОС Новочеркасск 3:0

05.11.2010 ФАЮР Беслан — "Черноморец" Новороссийск 1:1

22.08.2011 "Черноморец" Новороссийск — "СКА-Энергия" Хабаровск 2:1

30.09.2012 "Черноморец" Новороссийск — "Олимпия" Волгоград 2:0

22.07.2013 "Черноморец" Новороссийск — "Волгарь" Астрахань 1:1

04.09.2013 "Витязь" Крымск — "Черноморец" Новороссийск 2:1

26.10.2013 "Черноморец" Новороссийск — "Таганрог" Таганрог 5:0

20.04.2014 "Черноморец" Новороссийск — "Витязь" Крымск 2:1

05.06.2014 "Черноморец" Новороссийск — "Краснодар-2" Краснодар 4:0

19.09.2014 "Дружба" Майкоп — "Черноморец" Новороссийск 1:1

19.05.2015 "Спартак" Нальчик — "Черноморец" Новороссийск 2:1

25.08.2015 "Ангушт" Назрань — "Черноморец" Новороссийск 0:0

25.04.2016 "Черноморец" Новороссийск — "Астрахань" Астрахань 2:0

30.05.2016 "Черноморец" Новороссийск — "Дружба" Майкоп 1:0

09.10.2016 "Сочи" Сочи — "Черноморец" Новороссийск 1:0

12.03.2017 "Черноморец" Новороссийск — "Ротор" Волгоград 1:0

22.04.2017 "Краснодар-2" Краснодар — "Черноморец" Новороссийск 0:1

08.08.2017 "Афипс" Афипский — "Черноморец" Новороссийск 2:0

23.08.2017 "Спартак" Нальчик — "Черноморец" Новороссийск 0:0 (по пенальти 4:2)

Источник: ФК "Черноморец" (Новороссийск)