Россиянин Михаил Мамистов стал самым титулованным спортивным летчиком за всю историю соревнований по высшему пилотажу в классе Unlimited

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Российский пилот спортивных самолётов и пилотажных планеров Михаил Мамистов, который выступает при поддержке группы компаний InfoWatch, завоевал титул абсолютного чемпиона мира в категории высшего уровня сложности Unlimited на 29м FAI Чемпионате мира по высшему пилотажу. На завершившихся 17 сентября в Южно-Африканской Республике (ЮАР) соревнованиях Михаил Мамистов в третий раз в личной карьере завоевал самую престижную в высшем пилотаже награду — Кубок Арести, и стал первым в истории трехкратным абсолютным чемпионом мира в этом виде самолетного спорта.

ью соревнований. Комплекс фигур выдается спортсменам накануне дня соревнований, они летают их «с листа», то есть без тренировок. Более того, каждый последующий комплекс фигур значительно сложнее предыдущего. Именно по результатам этих зачетов Мамистов наращивал преимущество от полета к полету, вырвался в лидеры и не оставил шансов конкурентам приблизиться к своим результатам.

В итоге российский спортсмен стал обладателем золотой медали Чемпионата мира по высшему пилотажу 2017 года, второе и третье место у представителей Франции: Франсуа Ралле (Francois Rallet)и Оливье Мазерла (Olivier Masurel). Главный соперник Мамистова в первые два дня соревнований Александр Орловски не добрал до третьей строчки всего 0,03 балла.

В командном зачете сборная России получила серебряные медали, уступив лишь действующим чемпионам мира — команде Франции. Третье место завоевали спортсмены из США. Наряду с Михаилом Мамистовым вклад в успех нашей сборной внесли серебряный призер чемпионата Европы 2016 в командных соревнованиях Владимир Гавриленко и многократный призер чемпионатов мира и Европы и абсолютный чемпион мира 2017 года по высшему пилотажу на самолетах Як-52 Олег Шполянский.

«Мы были готовы и к техническим и к погодным сложностям, связанным с проведением турнира в ЮАР, — отметил Михаил Мамистов. — Я благодарен компании InfoWatch за предоставленную возможность полностью погрузиться в тренировочный процесс и не беспокоиться о подготовительном цикле к соревнованиям. Свой результат дала и летная проработка программы на различных аэродромах, в том числе в условиях, близких к условиям места проведения чемпионата мира».

«Мы в InfoWatch очень рады быть частью грандиозного успеха Михаила Мамистова и всего отечественного самолетного спорта, который в отличие от популярной Формулы-1, например, пока не столь востребован у зрителей, хотя предполагает даже большие перегрузки пилотов, — сказал генеральный директор АО «ИнфоВотч» Алексей Нагорный. — Высокая маневренность важна не только в спорте, но и в бизнесе. Ответственное отношение к любимому делу, внимание к деталям, сочетание гибкости в подходе к проблеме и твердости в ее решении — это те ценности, которые разделяют не только в спорте, но и в нашей компании. Надеюсь также, что успех Михаила поможет начинающим российским летчикам поверить в себя и привлечет внимание к высшему пилотажу в нашей стране».

Напомним, что группа компаний InfoWatch оказывает спонсорскую поддержку спортивному летчику Михаилу Мамистову и обеспечивает подготовку пилота к участию в крупнейших турнирах в 2017 году.

Справка

Соревнования по высшему пилотажу в классе Unlimited— наиболее зрелищный и популярный вид самолётного спорта, связанный с выполнением комплексов фигур высшего пилотажа пилотами-спортсменами. Первый чемпионат мира по высшему пилотажу прошел в 1960 году в Братиславе (ЧССР) и проводится раз в два года.

Михаил Мамистов — единственный в истории соревнований по высшему пилотажу пятикратный абсолютный чемпион Европы и единственный трехкратный абсолютный чемпион мира, обладатель переходящей высшей пилотажной награды — Кубка Арести; двукратный абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр (1997 г. — на пилотажных планерах, 2001 г. — на спортивных самолетах), 10-кратный абсолютный чемпион России. Обладатель 47 золотых, 33 серебряных и 15 бронзовых медалей чемпионатов мира, Европы, Всемирных воздушных игр по высшему пилотажу на самолетах и планерах.

Источник: Группа компаний InfoWatch