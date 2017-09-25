30-го сентября "Черноморец" (Новороссийск) примет "Кубань-2"

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Руководство футбольного клуба "Кубань" (Краснодар) обратилось к руководству новороссийского "Черноморца" с просьбой согласовать обмен кругами матчей "ФОНБЕТ - первенства России по футболу" сезона 2017/18-го годов.

Профессиональная Футбольная Лига одобрила перенос матчей и таким образом, 30-го сентября "Черноморец" примет краснодарцев у себя дома, а во втором круге 14-го апреля следующего года хозяевами поля будут краснодарские футболисты. Владельцы абонементов на стадион "Центральный" смогут посетить матч 30-го сентября, предъявив свои абонементы с корешками матча от 14-го апреля. Матч 11-го тура между "Черноморцем" и "Кубанью-2" в Новороссийске начнется в 17:00.