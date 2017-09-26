В Новороссийске определились победители и призёры всероссийских соревнований по дзюдо

/Спорт и туризм/

Участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Героев Малой Земли принимали более 150 ведущих дзюдоистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ставрополя, Севастополя, Тюмени, Воронежа, Ростова-на-Дону, Курска, Ханты-мансийского автономного округа, Калмыкии и Крыма, Краснодарского края.

Соревнования проходили в двух возрастных категориях – «мужчины и женщины», а также «юноши и девушки».

Кубанская команда по итогам турнира завоевала 61 медаль (19 золотых, 15 серебряных и 27 бронзовых).

Стоит отметить, что победителям соревнований помимо завоевания наград, будет присвоено звание мастер спорта России.

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героев Малой Земли, Новороссийск

Мужчины и женщины

в/к 60 кг

2 место – Хонтян Николай (Анапа)

3 место – Азимов Ильгар (Краснодар)

3 место – Бурмистров Александр (Анапа)

в/к 66 кг

1 место – Бабиньян Самвел (Анапа)

2 место – Ачмизов Казбек (Туапсе)

3 м место – Овчинников Артем (Старовеличковская)

в/к 73 кг

2 место – Сулейманов Ахмед (Геленджик)

в/к 81 кг

1 м место – Овсоян Арам (Анапа)

2 место – Якименко Вячеслав (Анапа)

3 место – Шлегель Илья (Краснодар)

в/к 90 кг

1 место – Ординян Парис (Краснодар)

2 место – Палян Карлен (Сочи)

3 место – Отаров Анзор (Анапа)

в/к 100 кг

2 место – Ситимов Азамат (Лабинск)

3 место – Михаелян Арсен (Лабинск)

в/к +100 кг

1 место – Порфиров Адонис (Краснодар)

3 место – Сарибекян Павел (Курганинск)

Абсолютная весовая категория

2 место – Отаров Анзор(Анапа)

Среди юношей:

в/к 46 кг

1 место – Абьян Александр (Туапсе)

3 место – Макарец Алексей (Краснодар)

3 место – Мазманян Сипан (Краснодар)

в/к 50 кг

1 место – Перин Артем (Анапа)

2 место – Кретов Максим (Краснодар)

3 место – Заргарян Самвел (Краснодар)

3 место – Гаджимурадов Малик (Калининский)

в/к 55 кг

1 место – Волков Максим (Туапсе)

2 место – Аванесян Геральд (Армавир)

3 место – Лапаев Данила (Калининский)

3 место – Авдеев Аркадий (Туапсе)

в/к 60 кг

1 место – Амиршадян Эрик (Анапа)

3 место – Атажахов Амир (Туапсе)

3 место – Карась Матвей (Сочи)

в/к 66 кг

1 место – Тищенко Данила (Калининский)

3 место – Башкаев Рауль (Туапсе)

в/к 73 кг

3 место – Данелян Левон (Туапсе)

3 место – Даров Леон (Сочи)

в/к 81 кг

1 место – Алейников Никита (Сочи)

3 место – Тельминов Александр (Калининский)

3 место – Дорошенко Максим (Бескорбная)

в/к 90 кг

1 место – Елиазян Симон (Армавир)

2 место – Торосян Эдуард (Анапа)

3 место – Мискарян Арсен (Курганинск)

в/к +90 кг

1 место – Оноприенко Нодар (Краснодар)

2 место – Привалов Руслан (Туапсе)

Среди девушек:

в/к 40 кг

1 место – Джураева Диана (Северский)

2 место – Янук Полина (Новокубанск)

3 место – Некрасова Анна (Краснодар)

в/к 44 кг

1 место – Устян Офелия (Анапа)

2 место – Сергеева Лия (Кропоткин)

3 место – Старушенко Александра (Новокубанск)

в/к 48 кг

1 место – Акулина Александра (Тимашевкий р.)

2 место – Сибитева Екатерина (Анапа)

3 место – Рыбальченко Маргарита (Ейск)

в/к 52 кг

1 место – Ярцева Инна (Выселки)

в/к 57 кг

1 место – Перепелкина Варвара (Краснодар)

3 место – Вернер Анна (Краснодар)

в/к 70 кг

1 место – Карякина Дарья (Краснодар)

3 место – Кандаурова Валерия (Усть-Лабинск)

3 место – Репина Айна (Сочи)

в/к +70 кг

1 место – Генералова Полина (Краснодар)

2 место – Аниашвили Лалита (Новороссийск)

Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края