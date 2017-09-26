В Новороссийске определились победители и призёры всероссийских соревнований по дзюдо
Участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Героев Малой Земли принимали более 150 ведущих дзюдоистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ставрополя, Севастополя, Тюмени, Воронежа, Ростова-на-Дону, Курска, Ханты-мансийского автономного округа, Калмыкии и Крыма, Краснодарского края.
Соревнования проходили в двух возрастных категориях – «мужчины и женщины», а также «юноши и девушки».
Кубанская команда по итогам турнира завоевала 61 медаль (19 золотых, 15 серебряных и 27 бронзовых).
Стоит отметить, что победителям соревнований помимо завоевания наград, будет присвоено звание мастер спорта России.
Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героев Малой Земли, Новороссийск
Мужчины и женщины
в/к 60 кг
2 место – Хонтян Николай (Анапа)
3 место – Азимов Ильгар (Краснодар)
3 место – Бурмистров Александр (Анапа)
в/к 66 кг
1 место – Бабиньян Самвел (Анапа)
2 место – Ачмизов Казбек (Туапсе)
3 м место – Овчинников Артем (Старовеличковская)
в/к 73 кг
2 место – Сулейманов Ахмед (Геленджик)
в/к 81 кг
1 м место – Овсоян Арам (Анапа)
2 место – Якименко Вячеслав (Анапа)
3 место – Шлегель Илья (Краснодар)
в/к 90 кг
1 место – Ординян Парис (Краснодар)
2 место – Палян Карлен (Сочи)
3 место – Отаров Анзор (Анапа)
в/к 100 кг
2 место – Ситимов Азамат (Лабинск)
3 место – Михаелян Арсен (Лабинск)
в/к +100 кг
1 место – Порфиров Адонис (Краснодар)
3 место – Сарибекян Павел (Курганинск)
Абсолютная весовая категория
2 место – Отаров Анзор(Анапа)
Среди юношей:
в/к 46 кг
1 место – Абьян Александр (Туапсе)
3 место – Макарец Алексей (Краснодар)
3 место – Мазманян Сипан (Краснодар)
в/к 50 кг
1 место – Перин Артем (Анапа)
2 место – Кретов Максим (Краснодар)
3 место – Заргарян Самвел (Краснодар)
3 место – Гаджимурадов Малик (Калининский)
в/к 55 кг
1 место – Волков Максим (Туапсе)
2 место – Аванесян Геральд (Армавир)
3 место – Лапаев Данила (Калининский)
3 место – Авдеев Аркадий (Туапсе)
в/к 60 кг
1 место – Амиршадян Эрик (Анапа)
3 место – Атажахов Амир (Туапсе)
3 место – Карась Матвей (Сочи)
в/к 66 кг
1 место – Тищенко Данила (Калининский)
3 место – Башкаев Рауль (Туапсе)
в/к 73 кг
3 место – Данелян Левон (Туапсе)
3 место – Даров Леон (Сочи)
в/к 81 кг
1 место – Алейников Никита (Сочи)
3 место – Тельминов Александр (Калининский)
3 место – Дорошенко Максим (Бескорбная)
в/к 90 кг
1 место – Елиазян Симон (Армавир)
2 место – Торосян Эдуард (Анапа)
3 место – Мискарян Арсен (Курганинск)
в/к +90 кг
1 место – Оноприенко Нодар (Краснодар)
2 место – Привалов Руслан (Туапсе)
Среди девушек:
в/к 40 кг
1 место – Джураева Диана (Северский)
2 место – Янук Полина (Новокубанск)
3 место – Некрасова Анна (Краснодар)
в/к 44 кг
1 место – Устян Офелия (Анапа)
2 место – Сергеева Лия (Кропоткин)
3 место – Старушенко Александра (Новокубанск)
в/к 48 кг
1 место – Акулина Александра (Тимашевкий р.)
2 место – Сибитева Екатерина (Анапа)
3 место – Рыбальченко Маргарита (Ейск)
в/к 52 кг
1 место – Ярцева Инна (Выселки)
в/к 57 кг
1 место – Перепелкина Варвара (Краснодар)
3 место – Вернер Анна (Краснодар)
в/к 70 кг
1 место – Карякина Дарья (Краснодар)
3 место – Кандаурова Валерия (Усть-Лабинск)
3 место – Репина Айна (Сочи)
в/к +70 кг
1 место – Генералова Полина (Краснодар)
2 место – Аниашвили Лалита (Новороссийск)
Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
Категория: Новости / Спорт и туризм