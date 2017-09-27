В Краснодаре пройдет турнир к 85-летию гражданской обороны России

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1 октября «Краснодарское президентское кадетское училище» пройдёт соревновательная программа, приуроченная к 85-летию гражданской обороны России.

В соревновании примут участие 80 кадет учебного курса 5-х классов и 78 кадет учебного курса 6-х классов КрПКУ.

Цель проведения мероприятия: пропаганда культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, патриотическое воспитание детей, ознакомление ребят с работой сотрудников МЧС.

Мероприятие начнется с тематической выставки пожарно-спасательной техники, средств индивидуальной и коллективной защиты (модели защитных масок и противогазов, макет убежищ, костюм Л-1). Участникам программы будут представлены пожарно-спасательные автомобили и мотоциклы, обеспечивающие безопасность г. Краснодара. Профессионалы расскажут о назначении пожарно-спасательного оборудования, средств защиты и продемонстрируют работу пожарно-спасательной техники.

Программу продолжит показательное выступление сотрудников 12 отряда ФПС по Краснодарскому краю, Специализированной пожарно-спасательной части и Специализированой части экстренного реагирования.

В ходе соревнований команд кадет училища участникам двух команд необходимо будет примерить на себя роли сотрудников МЧС. Освоив средства защиты и спасательное оборудование, юные спасатели будут ликвидировать условный пожар, эвакуировать людей из опасной зоны. Теоретические знания пригодятся для интеллектуальной части соревнований.

Оценивать работу школьников будет компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях по Краснодарскому краю, Федеральной противопожарной службы, Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Для участников мероприятия с музыкальным номером выступит творческий коллектив Краснодарского президентского кадетского училища.

По итогам соревнований участники будут награждены почетными грамотами и подарками.

Источник: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ