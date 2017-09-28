В Новороссийске программу регаты Abrau Sailing Cup включили турнир по Word of Warships

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Регата, объединившая 15 городов, и бесплатные мастер-классы по парусному спорту для зрителей: в Новороссийске (Абрау-Дюрсо) пройдет Abrau Sailing Cup.

В рамках проведения парусной регаты Abrau Sailing Cup с 6 по 8 октября, опытные тренеры проведут бесплатные мастер-классы для жаждущих укротить водную стихию. Запись ведется у администратора в парусном клубе в день мастер-класса с 10:30 (для всех желающих с 6 лет). Также в перерывах между гонками все желающие смогут принять участие в турнире по «Word of Warships».

В программе:

Мастер-класс по управлению шверботом RSQ

Старт на причале парусного клуба (набор в каждую группу – до 4 человек).

Требования: удобная непродуваемая одежда, головной убор по погоде, запасная обувь и одежда.

Время проведения занятий:

6 октября

С 11.00 до 11.45

С 11.45 до 12.30

С 12.30 до 13.15

С 14.30 до 15.15

С 15.15 до 16.00

7 октября

С 12.30 до 13.15

С 13.15 до 14.00

С 14.00 до 14.45

С 14.45 до 15.30

С 15.30 до 16.15

8 октября

С 10.30 до 11.15

С 11.15 до 12.00

С 12.00 до 13.45

Мастер-класс по такелажу (вязание морских узлов)

Место проведения: Кафе-бар парусного клуба Abrau Sailing (набор в каждую группу – до 15 человек)

Время проведения занятий:

6, 7 октября

С 17.00 до 18.00

С 18.00 до 19.00

Большой заплыв пройдёт на озере Абрау 6,7,8 октября, в Абрау-Дюрсо, при поддержке Совета по морской деятельности Краснодарского края и Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Сегодня география регаты представлена участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода, Приморско-Ахтарска, Краснодара, Абрау-Дюрсо, Воронежа, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Ейска, Калининграда, Темрюка и Ялты.