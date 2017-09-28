В Новороссийске программу регаты Abrau Sailing Cup включили турнир по Word of Warships
Регата, объединившая 15 городов, и бесплатные мастер-классы по парусному спорту для зрителей: в Новороссийске (Абрау-Дюрсо) пройдет Abrau Sailing Cup.
В рамках проведения парусной регаты Abrau Sailing Cup с 6 по 8 октября, опытные тренеры проведут бесплатные мастер-классы для жаждущих укротить водную стихию. Запись ведется у администратора в парусном клубе в день мастер-класса с 10:30 (для всех желающих с 6 лет). Также в перерывах между гонками все желающие смогут принять участие в турнире по «Word of Warships».
В программе:
Мастер-класс по управлению шверботом RSQ
Старт на причале парусного клуба (набор в каждую группу – до 4 человек).
Требования: удобная непродуваемая одежда, головной убор по погоде, запасная обувь и одежда.
Время проведения занятий:
6 октября
С 11.00 до 11.45
С 11.45 до 12.30
С 12.30 до 13.15
С 14.30 до 15.15
С 15.15 до 16.00
7 октября
С 12.30 до 13.15
С 13.15 до 14.00
С 14.00 до 14.45
С 14.45 до 15.30
С 15.30 до 16.15
8 октября
С 10.30 до 11.15
С 11.15 до 12.00
С 12.00 до 13.45
Мастер-класс по такелажу (вязание морских узлов)
Место проведения: Кафе-бар парусного клуба Abrau Sailing (набор в каждую группу – до 15 человек)
Время проведения занятий:
6, 7 октября
С 17.00 до 18.00
С 18.00 до 19.00
Большой заплыв пройдёт на озере Абрау 6,7,8 октября, в Абрау-Дюрсо, при поддержке Совета по морской деятельности Краснодарского края и Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
Сегодня география регаты представлена участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода, Приморско-Ахтарска, Краснодара, Абрау-Дюрсо, Воронежа, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Ейска, Калининграда, Темрюка и Ялты.
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