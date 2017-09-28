Сильнейшие борцы собрались в Геленджике

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На курорте прошел XIV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона Николая Балбошина.

Этот турнир по праву считается одним из самых престижных стартов для юниоров, ведь по его итогам формируется резерв молодежной сборной России по греко-римской борьбе. Традиционно участие в соревнованиях принимают сборные команды из различных уголков страны. В этом году в Геленджик приехали представители Республик Беларусь, Калмыкия, Дагестан и Ингушетия, Ростовской области, городов Москва, Тула, Курск, а также спортсмены из городов Кубани - всего более 250 человек. Оценивало выступления борцов профессиональная судейская бригада, которую возглавил Олимпийский чемпион Николай Балбошин. Кроме того, легендарный спортсмен не отказывал в общении участникам турнира, с удовольствием делился с ними профессиональными советами и настраивал на бой. По итогам турнира воспитанники геленджикских спортшкол «Виктория» и «Спарта» завоевали 4 золотых медали, 5 серебряных и 13 бронзовых. Однако, без сомнения, для всех мальчишек, принявших участие в этом турнире, присутствие такого знаменитого спортсмена и возможность с ним пообщаться стали дополнительным стимулом к победе и достижению своей мечты.