/Спорт и туризм/

Правительство ободрило соглашение между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в области туризма

Проектом Соглашения предусматривается развитие двустороннего сотрудничества в области туризма, включая реализацию совместных проектов, привлечение инвестиций в сферу туризма, проведение информационно-ознакомительных туров для туроператоров, подготовку профессиональных кадров в области туризма, а также сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации.

Подписание Соглашения позволит сформировать нормативную правовую базу сотрудничества двух стран в области туризма.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

ВДВ России в октябре планируют провести масштабную переброску подразделений

Военнослужащие из России и Пакистана организовали засады в горах Кавказа

На трассе «Сибирь» открыт после капитального ремонта участок обхода города Кемерово

Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены разделом «Объекты религиозного назначения»

Правительство ободрило соглашение между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в области туризма