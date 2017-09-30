Правительство ободрило соглашение между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в области туризма

/Спорт и туризм/

Проектом Соглашения предусматривается развитие двустороннего сотрудничества в области туризма, включая реализацию совместных проектов, привлечение инвестиций в сферу туризма, проведение информационно-ознакомительных туров для туроператоров, подготовку профессиональных кадров в области туризма, а также сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации.

Подписание Соглашения позволит сформировать нормативную правовую базу сотрудничества двух стран в области туризма.