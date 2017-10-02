"Черноморец" выиграл у молодой "Кубани-2" с крупным счётом

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Первый матч под руководством нового главного тренера Хазрета Дышекова, "Черноморцу" выпало провести со своим извечным соперником - краснодарской "Кубанью". Правда, основная команда наших соседей выступает нынче в первом дивизионе, а в южной зоне играет ближайший резерв с приставкой 2. Молодые краснодарцы неудачно выступают в нынешнем первенстве, замыкая турнирную таблицу. Впрочем, и "Черноморец" до очной встречи находился недалеко от "Кубани-2", расположившись в четырех строчках выше.

Хазрет Дышеков не стал менять стартовый состав по сравнению с предыдущей игрой с ростовским СКА и по-большому счету первый тайм получился похожим на игру недельной давности. "Черноморец" владел мячом, но создать серьезную угрозу воротам Максима Бориско никак не мог. А вот гости, однажды смогли потревожить оборону хозяев поля, но Максим Швагирев и Алексей Кузнецов совместными усилиями свою команду спасли.

На второй тайм новороссийская команда вышла еще более заряженной, чем на первый и гол не заставил себя ждать. Ошиблись оборонцы "Кубани-2", "Черноморец" перехватил мяч на чужой половине поля и Кирилл Кочубей с дуги у штрафной послал мяч точно в угол ворот молодого стража ворот "Кубани-2", 1:0. Вскоре, главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков выпустил на поле Николая Бояринцева, который оправдал свой выход уже через 15 минут. Длинная передача со своей половины поля Владимира Риделя, неоправданный выход из ворот Максима Бориско и опытный нападающий хозяев поля хладнокровно перекинул мяч в ворота "Кубани-2", 2:0.

Не прошло и семи минут, как счет стал крупным, а отличился защитник Станислав Резников, забивающий уже второй матч подряд. Гол получился на загляденье. Шестой номер "Черноморца" убрал на замахе соперника, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот "Кубани-2", 3:0.

Играть в матче оставалось еще достаточно времени и у хозяев поля были возможности сделать счет еще крупнее, но больше мячу в сетке побывать было не суждено. "Черноморец" поднялся в турнирной таблице на три строчки и на данный момент обитает на 9-ом месте, а следующую игру наша команда проведет снова дома. На сей раз соперником "Черноморца" будет намного более серьезный противник краснодарский "Краснодар-2", идущий на третьем месте. Матч состоится 7-го октября и начнется в 16 часов.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Кубань-2" (Краснодар) 3:0 (0:0)

Голы: Кочубей (Миносян, Бакай), 53 - 1:0, Бояринцев (Швагирев, Ридель), 72 - 2:0, Резников (Бакай, Бояринцев), 79 - 3:0

"Черноморец": Швагирев, Ридель, Юдин, Кузнецов, Резников, Бакай (Губанов, 79), Кочубей (Петрук, 71), Миносян (Халваши, 81), Чалый, Григорян (Панамарев, 86), Прус (Бояринцев, 58)

"Кубань-2": Бориско, Новак (Шапка, 76), Маругин, Журавлев, Пучков, Пономарев (Наниев, 30), Сидоров, Коновалов, Джумаев, Волчков, Митрохин (Скуридин, 46 (Почтарев, 83))

Предупреждения: Миносян (33)

Судьи: Владимир Шамара, Павел Егоров (оба - Ростов-на-Дону), Александр Шрамко (Белореченск)

30.09.2017, Новороссийск, стадион "Центральный", 700 зрителей, +17 градусов





Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск