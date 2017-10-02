В Краснодарском президентском кадетском училище провели соревнования, приуроченные к 85-летию гражданской обороны России

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В соревновании приняли участие 80 кадет учебного курса 5-х классов и 78 кадет учебного курса 6-х классов КрПКУ.

Цель проведения мероприятия: пропаганда культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, патриотическое воспитание детей, ознакомление ребят с работой сотрудников МЧС.

Мероприятие началось с тематической выставки пожарно-спасательной техники, средств индивидуальной и коллективной защиты (модели защитных масок и противогазов, макет убежищ, костюм Л-1). Участникам программы будут представлены пожарно-спасательные автомобили и мотоциклы, обеспечивающие безопасность г. Краснодара. Профессионалы рассказали о назначении пожарно-спасательного оборудования, средств защиты и продемонстрируют работу пожарно-спасательной техники.

Программу продолжили сотрудники 12 отряда ФПС по Краснодарскому краю, Специализированной пожарно-спасательной части и Специализированой части экстренного реагирования с показательным выступлением.

В ходе соревнований команд кадет училища участникам двух команд примерили на себя роли сотрудников МЧС. Освоив средства защиты и спасательное оборудование, юные спасатели ликвидировали условный пожар, эвакуировали людей из опасной зоны.

Оценивали работу школьников компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях по Краснодарскому краю, Федеральной противопожарной службы, Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Для участников мероприятия с музыкальным номером выступил творческий коллектив Краснодарского президентского кадетского училища.

По итогам соревнований участники были награждены почетными грамотами и подарками.

Источник: МЧС по Краснодарскому краю